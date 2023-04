Puiduturul on hinnataseme tipp jäänud seljataha, kuid hinnad on jätkuvalt kõrged

Eelmise aasta neljandas kvartalis on peaaegu kõikide sortimentide hinnad suuremal või vähemal määral langenud. Suurem hinnalangus on toimunud männipalkidel, paberi- ja küttepuidul. Sellele vaatamata on kõikide sortimentide hinnad kõrged ja metsaomaniku vaatevinklist head, selgub KIK-i metsaosakonna kvartaalsest puiduhindade statistikast.