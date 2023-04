KODUST VÄLJA! Kevad meelitab matkarajale

Et retk oleks kõigile osalejatele vaid puhas lust, on tähtis mõni oluline asi hoolikalt läbi mõelda. Kindlasti tuleb matkaraja pikkust valides arvestada seltskonna kõigi liikmete jaksu. Perematkaks valmistudes on mõistlik kõigepealt tavalise jalutuskäigu ajal kindlaks teha, kui pikk maa suudetakse tunnis läbida nii, et kõigil on veel tore. Selle järgi saab valida sobiva pikkusega matkaraja ja selle läbimiseks kuluva aja.