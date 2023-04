Maaülikooli metsateadlane pälvis riigi teaduspreemiate konkursil tunnustuse

Tsükkel vaatleb, milline on metsade majandamise roll süsinikuringluses ja lämmastikutsüklis ning küsib, millised võiksid olla optimaalsed ja samas praktikas toimivad lahendused Eesti metsade majandamisel. Algupärastel ja töömahukatel andmetel põhinev analüüs katab enamiku Eesti metsandusele olulisi puuliike, kooslusi, vanuseklasse ja metsamajanduse võtteid.

Veiko Uri viimase nelja aasta uurimistöö käsitleb Eesti metsade süsinikuringet ja seda mõjutavaid tegureid, sealhulgas erinevate majandamismeetodite mõju süsiniku sidumisele puistutes. Et põhjapoolkera metsad on olulised atmosfäärse CO² sidujad ja seeläbi kliimamuutuste leevendajad, siis on süsinikuringe uuringud üks aktuaalsemaid teemasid tänapäeva metsateaduses, aga ka riigi metsa- ja kliimapoliitikas.