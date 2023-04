Võõrmändidest – millal need sisse toodi ja kuidas on ennast siin tundnud

1865. aastal on meil toodud 7 liiki konkreetsete kasvukohtadega [3], 5 liiki varasemalt nimetatutest. Mustmändi leidus Tallinna bastionidel ja see püsis neis enam kui 130 aastat, viimati Viruvärava mäel. Euroopa seedermänd kasvas Tallinna bastionidel, Vana-Vigala, Haimre, Lääne-Virumaal Tammiku ja Kukersi mõisaparkides, Siberi seedermänd aga Vana-Vigala, Haimre jne mõisaparkides. Üllatusliku liigina võis esineda juba sisse toodud kääbus-seedermänd või maadjas seedermänd (P. pumila). Selle liigi kohta on öeldud P. pumilio var. Fischeri (Booth. Cat.), Siber, Tallinna bastionid. Siberi päritolu viitab, et see võiks olla nimetatud liik. Viide on siin ilmselt Briti iluaedniku, botaaniku ja taimede ilustraatori William Beattie Boothi (?1804‒1874) taimede kataloogile. Uudsena leidus 1865. aastal väikse isendina aednik August Heinrich Dietrichi aias korea seedermänd (P. koraiensis), mis kasvas praeguse sünonüümi nime P. mandschurica Maximowicz all. See isend oli ilmselt toodud seemne või isegi istikuna Amuurimaalt, kuhu ulatub selle liigi areaal.

Rumeelia mänd. Foto : Ksenija Putilin, Wikipedia

Hiljem on meile jõudnud Euroopa haruldane rumeelia mänd (P. peuce) ning Põhja-Ameerika päritolu keerdmänni teisendid (P. contorta var. latifolia, ka var. murrayana) ja hall mänd (P. banksiana). Katsetatud on ka läänemänni (P. monticola), kollase männi (P. ponderosa), Jeffrei männi (P. jeffreyi) ja teistegagi. Polli mõisas katsetati merimändi (P. pinaster), Sabine’i mändi (P. sabineana) ja suhkrumändi (L. lambertiana). Levinumad on olnud 1883. aasta andmeil alpi seedermänd, must mänd ja valge mänd [6: 15]. Esimese kohta on kirjutatud: „Meie parkidesse ja aedadesse on sageli istutatud, jõuab see kõrguseni 10–15 sülda [21–32 m], moodustab kitsa võra ja on püramiidikujulisena kasvav puu.” Teise kohta: „Siin-seal meie aedades ja parkides, aga kannatab püsiva, tugeva külmaga.” Ning kolmandast: „Parkides ja kalmistutel levinud dekoratiivpuu, mis talub kõige karmimaid talvesid.”.



Võõrmände lisandus 1918. aastast 20. sajandi lõpuni

Paremini on dokumenteerinud mändide kasvatamist dendroloog Eduard Viirok [14] ja professor Andres Mathiesen [11] ning Järvseljal [5]. Esimesel juhul registreeriti 13 võõrmändi, mis olid küll juba varem tuntud ja näidanud, et sobivad meie kliimasse kasvama.

Uusi männiliike koos haruldustega katsetati Järvseljal. Taimeaedade raamatu andmeil oli 1936. aasta maikuus tolleaegsesse Lossiaeda külvatud aleppo mändi (süüria mänd), Jeffrey mändi, jaapani mändi (P. parviflora), kalifornia seedermändi (P. flexilis), kalmumändi (P. densiflora), Massoni mändi (P. massoniana), ohtelist mändi (P. aristata), Himaalaja eelmäestikust pärit pisarmändi (P. wallichiana), suhkrumändi (P. lambertiana), Thunbergi mändi (P. thunbergii) ja valgekoorelist mändi (P. leucodermis). 20. juunil 1938 tehtud märkuse järgi olid kõik need taimed külmunud.

Samasse taimeaeda oli 1939. aastal koolitatud taimedena istutatud suhkrumänd, pisarmänd, jaapani mänd ja kalifornia mänd. Järgmise aasta 25. juunil nimetati, et esimese kolme liigi taimed on enamuses külmunud. Veel esinevad taimeaedade raamatus niisugused männid nagu ohteline mänd, pigimänd ja Jeffrey mänd, kuid hiljem pole neid enam mainitud. Ilmselt on need kõik varem või hiljem külmunud. Samuti kasvas seal soomusmänd (P. heldreichii), mis oli küllaltki külmakindel, kuid 1939/1940 talvel täheldati siiski okaste külmumist.

Hilisematel aastatel tehti enam katseid 1971. aastal Taanist IUFRO seemnepanga kaudu saadud mitme partii keerdmänni seemnega, juures olid ka täpsed andmed seemnete kogumise ajast ja kohast. Katsed näitasid, et Alaska, Montana ja enamuses Briti Columbia seemnest kasvatatud taimed osutusid külmakindlaiks.