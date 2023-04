Eesti ettevõte jõudis oma metsandusäpiga prestiižse Euroopa IT-auhinna finaali

„Olla Future Unicorn Award 2023 nominentide seas on meie meeskonnale suur tunnustus,„ tõdeb Timbeteri tegevjuht Anna-GretaTsahkna. „Töötamine organisatsioonidega kõikidel kontinentidel tõestab, et meie lahendus lahendab metsandussektoris läbipaistvuse, jälgitavuse, tõhususe ja vastutustundega seotud universaalsed väljakutsed. Üks asi, millele võlgneme oma edu, on pühendumine teadus- ja arendustegevusele ning meie investorite usaldus pikaajalise perspektiivi nägemise eest. Põnev on näha, kuidas regulaatorid ja väga traditsiooniline metsatööstus näitavad aeglaselt huvi läbipaistvama, jälgitavama ja täpsema metsateabe vastu. Kliimapoliitika on siin oluline tõukejõud. Usume kindlalt, et digitaalne transformatsioon ja uuendusliku tehnoloogia rakendamine metsatööstuses on jätkusuutlikuma tuleviku jaoks 100% vajalik.“