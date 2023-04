Maaülikooli metsad seovad aastas üle 10 000 tonni süsinikku

Metsamaa kohta tehtud arvestuste aluseks olid takseerandmed, mis saadi Eesti metsaressursi arvestuse riiklikust registrist. Kokku on metsaregistri andmetel Eesti Maaülikooli hallata 6595 hektarit metsamaad (ülikooli kasutuses on ka muu otstarbega maa, kokku üle 11 000 hektari). Metsade süsiniku sidumise võime arvutati välja koostöös ettevõttega Green Carbon OÜ.

Arvutustest jäid välja alla kuuemeetrised metsad ja teised ning üksikpuude rinnete puud. Kokku saadi ülikooli metsade süsiniku sidumise koguseks 10 366 tonni aastas, sealhulgas maapealne 8005 tonni ja maa-alune 2361 tonni. Näiteks on see võrreldav männi puidust tehtava liimpuitkilbiga, mille paksus on 50 cm, kõrgus 2,5 m ja pikkus üle 41 km.

EMÜ Rohelise ülikooli algatuse soov on näha ülikooli jalajälje hindamise tulemusi tervikuna, et nende põhjal saada ülevaade sellest, milline on ülikooli praegune seis ressursside jätkusuutlikul kasutamisel. Eesti Maaülikooli Rohelise ülikooli strateegia juht Sille Rebane ütles, et eesmärk on läheneda keskkonnasäästu põhimõtetele süsteemselt ja teaduspõhiselt. „Koostame tegevuskava süsiniku jalajälje vähendamiseks ja viime keskkonnasäästu põhimõtted järk-järgult ka oma linnakus ellu,” viitab Sille Rebane maaülikooli tulevikuplaanidele.