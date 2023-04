Raiespordi maailmameistrivõistlused toovad Eestisse 21 riigi võistlejad üle maailma

Tulemuse määravad sekundid ja millimeetrid

Võistlusalasid on viis ja need on tuletatud tähtsamatest saega tehtavatest metsatöödest: täpne puulangetamine, kiire ja kvaliteetne laasimine, täpne ja ratsionaalne tüvede järkamine ning sae hea hooldamine.

Kõigil aladel on kindlad reeglid, mille veatul sooritamisel saab maksimaalsed punktid, igale veale järgneb aga karistus miinuspunktide näol. Reeglid pole välja mõeldud pelgalt reeglite pärast, vaid eelkõige on eesmärgiks nii enda kui teiste ohutuse tagamine.

Esimeseks alaks on tavapäraselt puude langetamine. Seda viiakse läbi kahte moodi. Neis piirkondades, kus metsamaad on vähe või pole võimalusi eluspuude langetamiseks, võisteldakse spetsiaalsele platsile püstitatud postide langetamises. Puu kukkumise täpsust mõõdetakse hiljem laseriga. Laiemalt on siiski levinud viis, kus metsas langetatakse eluspuid. Saetav puu peab kukkuma tikule, mille võistleja on lasknud endale paika panna. Punktide andmisel võetakse arvesse puu langetamise täpsust ja kiirust. Eelolevatel maailmameistrivõistlustel langetatakse siiski spetsiaalseid poste ja seda ala saab vaatama tulla Maamessi Show Arenale, kus traditsiooniliselt on toimunud ka Kevadkarikas.

Teiseks alaks on saeketi vahetus – seda tuleb teha õigesti ja võimalikult kiiresti. Kiiremad suudavad ketti vahetada alla 10 sekundiga. Võrdluseks võib tuua, et tavatingimustes vahetavad mitte väga kogenud saemehed sael keti ära umbes ühe minutiga.

Kolmandaks alaks on kombineeritud järkamine, kus tuleb kahest pakust saagida 3‒7 cm paksune ketas. Ala teeb raskeks see, et pakud on pandud kaldtugedele ja saetud kettad peavad olema lõigatud paku telje suhtes täisnurga all. Kettad tuleb lõigata kahe lõikega. Kõigepealt peab sisselõike tegema alt ja siis pealt ning selle tulemusena ei tohi kettale või palgile jääda astet.

Neljandaks alaks on täpsussaagimine. Palk on asetatud plaadile, mis omakorda on palgi alt kaetud saepuruga. Palgi otsast peab võistleja maha lõikama kindla paksusega ketta nii, et saekett ei puuduta palgi all olevat plaati. Raskeks teeb asja aga see, et palgi all olev plaat on kaetud saepuruga. Sellistes tingimustes tulebki võistlejail toimetada, kusjuures mingil juhul ei tohi saag riivata vineeri – siis tulemust kirja ei saa.