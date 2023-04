Metsanduse kutsevõistlused tulevad taas

Ürituse eestvedajad on Eesti Metsaselts ja Eesti Metsaüliõpilaste Selts, korraldamisse on kaasatud ka Eesti Metsateenijate Ühing, Luua Metsanduskool ning Järvselja Õppe- ja Katsemetskond.

Võistlused toimuvad Eesti Maaülikooli praktikabaasis Järvseljal, kus kõik metsandusvilistlased on oma õpingute ajal veetnud märkimisväärse aja. Koht on suurepärane, sest võistluslinnak mahub kompaktselt ühele alale, pakkudes samas võitluste läbiviimiseks eriilmelisi tingimusi ja katsumusi metsas.

Võistluste esimesel päeval võtavad mõõtu erinevate metsanduslike ametite esindajad: metsakasvatajad, metsameistrid, metsamasinate operaatorid, võsamehed ja teised. Võistluspäeva viimaseks proovikiviks on mälumäng, mis on alati olnud väga populaarne. Paralleelselt kutsevõistlustega panevad oma täpsuse ja kiiruse proovile raiesportlased. Õhtul tantsitab osalejaid trummide, kitarri ja akordioni saatel rahvamuusikaansambel Ahoi. Päeva jooksul on tagatud põnev meelelahutusprogramm kogu perele.