Juubel | Metsateadlane Kalev Jõgiste 60

Teadusmaailmas on mul õnnestunud oma tööd ja tegemised panna haakuma mõnede uute suundadega. Praegu liigume esirinnas nende mõtlejatega, kes räägivad ökoloogilise mälu teooriast. Muutuv kliima ja muudetud taimkatte jätkumehhanismide uued mudelid (ecosystem legacy models), mis esitavad peamisi looduses toimivaid protsesse, aitavad paremini ja kindlamalt tulevikku näha. Palju on räägitud sellest, et metsaökosüsteemid on isereguleeruvad ja taastuvad pärast häiringut teatud piirini.

Suurepäraste kolleegidega Eesti Maaülikoolis oleme teinud palju huvitavat ja head tööd. Ja ka võõrsil töötades on ikkagi kodumaa kolleegide tugi ja toetus olulised. Artikli publitseerimine ei ole väga kiire protsess, varasemast ajast on tänasesse päeva tulnud mitu oluliste ideedega käsikirja, millesse olen investeerinud palju töötunde. Kuna kaasa on haaratud hulk kolleege, kohustab see kirjatöö mind eestvedajana hoolitsema selle eest, et meie teadustegevus ka trükivalgust näeks. Hea märk on see, et suurematel ajakirjadel on huvi võimekate toimetajate järele ning et sellest aeg-ajalt ka märku antakse. Teadusajakirja erinumbri toimetamine on muidugi suur töö, aga tulemus enamasti rõõmustab ja innustab. Tegelemine tugevate autorite käsikirjade ülevaatamise ja toimetamisega on ka iseendale väga arendav.