Teadusorganisaator ja metsateadlane Malev Margus – 100

TBA viimasel kahel aastal oli Margusel taskus suure pitsati ja ministri allkirjaga ametlik tõend, et ta on ministri esindaja. Neid aastaid pidas ta enda üheks tipp-perioodiks. Järgnevas arengute käigus oli Margus üheks võtmeisikuks aastatel 1969–1996 tegutsenud Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituudi (tuntud kui Eesti Metsainstituut, EMI) loomisel. Ta on oluliselt mõjutanud metsandusliku uurimistöö temaatika formeerimist, just ZBI metsasektori päevil, aga hiljemgi.

Teaduse eesmärk on mitmekülgne ja vägagi mitmekesine, paljud teadustööd mõjutavad mingeid suundi, kuid ajakestvus on iseasi. Marguse kirjutiste hulk on suur, ka tema teadustööde arv on loetud silmapaistvaks. Marguse kirjutised hõlmavaid aastaid 1947–2009, seega kokku 62 aastat. On väidetud, et kirjutiste täpse arvu kohta puudub selgus. 2005. aastal on ta pakkunud oma kirjutiste arvuks 1200, kui juurde arvata vähemtähtsad, siis isegi 1600 (üksi ja koosautoritega). Metsanduse ajaloolase Toivo Meikari kokku võetud kirjutised 1950–2002 hõlmavad 991 kirjatööd, neist 17 iseseisvat trükist, 723 kirjutist ajakirjades, kogumikes ja raamatutes ning 251 ajalehtedes. Lisaks on Margus olnud 18 juhul trükiste koostaja ja toimetaja.