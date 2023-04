Kes või mis ohustavad meie kodumaist jõevähki?

VÕÕRVÄHID ISE EI NAKATU. Põhja-Ameerikast pärit vähiliigid küll nakatuvad vähikatku, kuid tõenäoliselt pikaaegse kokkupuute tõttu haigustekitajaga on neil paremini välja arenenud immuunsüsteem, mis ei lase katkuseenel läbi kooriku areneda ega massilist suremust põhjustada. Siiski on täheldatud, et vähikatk võib Põhja-Ameerika liikidele olla surmav näiteks kooriku vahetuse ajal, immuunsüsteemi nõrgenemise ja ebasoodsate keskkonnatingimuste korral [7].

Laborikatsetega on kindlaks tehtud, et võõrliikidega levivad vähikatku tüved on jõevähkidele 100% surmavad, kuid kõige vanem tüvi (A) ei ole nii letaalne. Oletatakse, et A tüve suhtes on jõevähkidel tekkinud osaline immuunsus, mis seletab üksikute jõevähkide ellujäämist pärast vähikatku puhangut.

2006. aastast alates on Eestis registreeritud üks kuni kaks vähikatku juhtumit aastas, kokku 16 korral looduslikus veekogus ja viiel korral vähikasvanduses. Lisaks on vähikatku edasikandumist kinnitatud võõrliikidel. Vähikatku tüvesid on õnnestunud määrata ainult siis, kui vähkide suremist on kohe märgatud ja analüüsideks võetud proovis on katkuseent säilinud suuremas koguses. Kuna pärast surma hakkavad vähid koos katkuseenega väga kiiresti lagunema, on proovimaterjali kogumine keeruline ja enamik vähikatku juhte jääb tüvespetsiifiliselt määramata.

Viimase viie aasta jooksul on vähikatku uuringud suunatud keskkonna DNA (ingl environmental DNA ehk eDNA) analüüsil põhineva meetodi väljatöötamisele ja rakendamisele, mis lubab veekogus esinevaid haigustekitajaid varakult avastada ka üksnes veeproovist. Lisaks vähikatkule võib vähkide massilise suremuse põhjusi olla ka teisi, kuid vähivarude kaitse ja majandamise seisukohast on vähkide hukkumise puhul oluline tuvastada vähikatku olemasolu, et rakendada meetmeid katku edasise leviku tõkestamiseks. Samuti võimaldab eDNA analüüs tuvastada vetesse sattunud võõrliike. Praegu Eesti Maaülikoolis käimasoleva Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014−2021 programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine„ rahastatava projekti „Invasiivsete võõrliikide tõrje Eesti magevetes“ üks eesmärke on rakendada Eestis vähi võõrliikide ja vähikatku tuvastamise eDNA metoodika, mida saab kasutada vähi seireprogrammides.

2014. aastal jõustunud Euroopa Liidu määrus nr 1143/214 keelab võõrvähiliikidega kauplemise ja vahetamise, pidamise, kasvatamise ja paljundamise nii era- kui avalikes veekogudes, samuti sisetingimustes (ka akvaariumides). Võõrvähiliigi veekogus esinemise või võõrliigi pidamise õigusrikkumise kahtluse korral tuleb teatada riigiinfo telefoninumbrile 1247 või e-kirjaga aadressile [email protected].

LOE LISAKS: aita kaardistada võõrvähkide levikut Eestis, et kaitsta kodumaist jõevähki!

Eesti Maaülikool kutsub üles registreerima vähi võõrliikide leide. Kui märkad vähipüügil või veekogu ääres liikudes jõevähist erinevaid vähke, tee pilt ja anna sellest teada läbi Loodusvaatluste äpi. Täpsemalt loe vähi võõrliikidest veebilehelt ais.emu.ee.