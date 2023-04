Eesti loodus on äärmiselt mitmekesine ja kodupaik eestlasele alati südamelähedane. Siit saab rahu hing, kosutust kõht ja sooja ihu. On üsna ainulaadne, et sellise hulga loodusteenuste valik ja kättesaadavus on enamasti tasuta ja tihti vähem kui poole tunni sõidu kaugusel.