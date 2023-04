Karu talveuni võib lahendada trombide saladuse

Ajakirjas Science avaldatud teadustöös uuriti, kuidas karud on võimelised pikka aega lamama, ilma et neil tekiksid trombid. Kesk-Rootsi karusid uurides selgus, et kui loom on talveunes, langeb tema organismis trombide teket soodustava valgu tase. Muidu võib liikumatus – näiteks pika lennureisi ajal – trombide tekkimist soodustada. Uurimuses selgus ka see, et kõnealuse valgu (kuumašoki valk 47 ehk HSP47) tase on madal mitte üksnes talveunes karudel, vaid ka näiteks istuva eluviisiga või trauma tõttu voodisse aheldatud inimestel. Järgmisena kavatsevad teadlased uurida, kuidas liikumatu keha organismile märku annab, et see peaks vähem HSP47t tootma.