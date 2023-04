IGAVESE NOORUSE SALADUS: Kas kilpkonn suudab meile õpetada, kuidas mitte vananeda?

Surm saabub mingil hetkel kõigile olenditele, kuid vananemine ei taba mitte kõiki loomaliike. Teadlased on leidnud, et mõni kilpkonn ei pruugi soodsatel elutingimustel üldsegi vanemaks jääda. Kas inimesed võiksid kasutada tulevikus kilpkonna igavese nooruse saladust, et saavutada surematus?