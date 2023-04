ÄRA TEE KARUTEENET! Looduses kohatud loomalapsi ei maksa abistama tõtata

Ehkki selline kohtumine looduses võib (linna)inimese kaastundlikku südant väga puudutada, ei maksa hakata välja nuputama abistamisvõimalusi. Paljudel pealtnäha hüljatud poegadel on olemas vanemad, kes neil eemalt silma peal hoiavad. Omapäi olemine on üks osa linnu- ja loomabeebide lapsepõlvest, neid ei tohiks selles olukorras hakata enda juurde meelitama, et neid silitada, sülle võtta või pildistada. Tahad aidata – mine ära!