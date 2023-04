GALERII | PILK TAEVASSE! Põhjataevas keerlevad lummavad virmalised

Sünoptik Kairo Kiitsak nendib ühismeedias, et selliseid virmalisi iga päev ei näe.

Virmalised on atmosfääri kõrgemates kihtides esinev optiline nähtus, mille põhjustajaks on Päikeselt lähtuvate laetud osakeste ehk päikesetuule kokkupõrked Maa atmosfääri osakestega, seisab Wikipedias. Virmalised tekivad, kui atmosfääri aatomeid ergastatakse päikesetuule osakeste poolt. Ergastuse tulemusel kiirgub valguskvant, mida inimesed näevad virmalistena.

Virmaliste tekkimise keskmine kõrgus on 105 kilomeetrit maapinnast. Madalaim kõrgus on umbes 80 kilomeetrit ja kõrgeim umbes 200 kilomeetrit. Virmaliste esinemise tõenäosus on tihedas seoses magnettormidega, sest mõlemat põhjustab sama nähtus – päikesetuul.