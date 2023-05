Kutseline kalur, lõpeta sohk keeluajal püütud haugidega!

Avalikes tabelites on selgelt näha, et aastad pole vennad, aga pidurit tõmbab haug täpselt ühel ja samal ajal, mai alguses. Kui võtta ükskõik mis teised kuud, näiteks september, kus on ka kogused suured, on tulemus natuke teine (vt tabel 1).

NAD KOGUVAD HAUGI. Kalakaitset arendades kohtusin palju nii praeguste kui kunagiste kutselistega. Kui nendega sel teemal rääkida, tunnistatakse ausalt, et no ikka kogume/kogusime keeluajal püütud haugi, et see keelu lõppedes kokkuostu viia. See olla loogiline ja paljud teevad seda. Põhjenduseks veel, et egas keegi ei saa ju kontrollima tulla. Kui tulevad, saab öelda, et „need tulid mulle just paari tunniga mõrda sisse“ – ja ongi JOKK.