Juhtkiri | Haugide „kollektsioneerimine” mõrdades tuleb lõpetada

Et tegemist ei ole lihtlabase külajutu või pahatahtliku väljamõeldisega, näitab see, et probleemi tunnistab ka keskkonnaamet. Amet lubas keskenduda tänavu „paar päeva enne haugi kudeaja lõppu riskipiirkondadele, et mõrdadesse kogunenud haug saaks vabastatud” ning kutsus kalureid üles hauge vabatahtlikult lahti laskma.