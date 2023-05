Võililled õitsevad kõikjal ja kiiresti

Võilill on aga süstemaatikule maiuspala, sest tema seemned võivad hakata arenema viljastamata õiest ehk siis kanda edasi üksnes emataime genoomi. See nähtus on üheks põhjuseks, miks võilill on äärmiselt liigirohke perekond, kuna ainsa taime geneetiline eripära võib piirkonnas massiliselt levida.