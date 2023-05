RATAS EI PEA OLEMA KALLIS! Rattamatkaja Alo Lõhmus õpib Eestit tundma kruusateedel: „Kiirust ma taga ei aja. Ei mingit sporti!“

Hobirattur Alo Lõhmus on seda meelt, et kes tahab rattaga matkata, ostku esimene meelepärane vokk ja hakaku aga pihta. Ühe asjaga peab rattamatkaja muidugi arvestama: tuul on alati vastu. „Tee tuleb mõnikord mäest alla ka, aga tuul, jah, pöörab alati kiuslikult. Sellega tuleb lihtsalt leppida,“ ütleb Alo Lõhmus. Ja annab veel ühe soovituse: „Ilmateadet ei tasu vaadata, sest ilm on alati parem, kui sulle tundub. No ja isegi kui sajab – mis siis?“