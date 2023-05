Lauk ja tait, kaks pardi moodi kurelist

Selle sugukonna eestikeelne nimi on vägagi asjakohane, sest enamasti on nende häälitsused valjud, aga mitte eriti meloodilised. Saagem siis teada, kes on lauk ja tait , varem saksa keele eeskujul vesikanaks ja tiigikanaks kutsutud linnud.

LAUK SAABUS MEILE PAARI SAJANDI EEST. Lauk on sinikael-pardist pisut väiksem. Isaslind kaalub kuni 900 grammi, emane keskmiselt kolmveerand kilo. Mõlemal sugupoolel on ühtlaselt tuhmmust sulestik. Nokk ja sulgedeta laup on valged. Laubakilp on isastel mõneti suurem ja laiem kui emaslindudel – kevadel ulatub see neil silmadevahelisest joonest tahapoole, emastel mitte. See vahe on selgemalt eristatav koos ujuval paaril.