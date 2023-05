42 MILJONIT UUT TAIME: erametsaomanikud püüdsid mullu taas rekordi

Ühtekokku istutati mullu Eesti metsadesse üle 42 miljoni uue metsataime, neist umbes 38 miljonit on kasvatatud Eesti taimlates. RMK ja metsanduskoolid istutasid üle 24 miljoni puu, erametsades sai mulda u 18 miljonit taime. Et metsa uuendatakse ka seemnekülviga ja osa metsaomanikke kasvatab taimi ise, võib see arv olla suuremgi.