Sünoptik Kairo Kiitsak: Lasnamäe jäätmejaama põlengu suits on tuvastatav ka Harku ilmaradarilt

„Suitsusammas küündib enam kui kahe kilomeetri kõrgusele. Tuul kannab suitsu Soome lahele. Inversioonikiht asub umbes samal kõrgusel ja sellest suitsusammas enam läbi ei kasva, vaid hakkab laiali valguma. Miks just nii? Sest inversioonikiht takistab tõusvate õhuvoolude arengut. See omakorda tähendab, et toksilisi ühendeid sisaldav suits jääb maapinnalähedasse õhukihti lõksu, hajudes aeglaselt.“