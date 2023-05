Range jahipoliitika viljad: karud võtavad linnad üle

Mõne nädala eest Pariisis peetud rahvusvahelisel jahinduse konverentsil tõdeti, et kuigi igal maal on omad mured – näiteks Uganda maadleb kaitsealuseid elevante tapvate salaküttidega –, on ülemaailmseks probleemiks kujunenud üleüldine kriitiline suhtumine jahipidamisse.