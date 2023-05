ÕL VIDEO | NOKAGA PÄHE! Vares kaitseb oma surnud sõpra

Alles möödunud nädalal kirjutasime, kuidas ründavate varestega on hädas ka Tartu elanik Angelina. „Kassiga kõndimine on täiesti võimatu, sest varesed lihtsalt tulevad ja ründavad! Üks vares suisa ootab, et ma kassiga talle lähemale jõuaks,“ kurdab hullunud lindudega hädas olev naine.