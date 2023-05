HVALDIMIR ON TAGASI: Rootsi ranniku lähedal märgati „Vene spioonvaala“

Norra kalurid märkasid valgevaala esmakordselt 2019. aastal. Kui ta nende paate pidevalt tülitas, uurisid nad teda lähemalt ja märkasid, et tal oli seljas rakmed, millele oli kirjutatud „Peterburi varustus“. See tekitas kahtlusi, et tegemist on põgenikuga väidetavast Venemaa mereväe programmist, mille eesmärk oli veeimetajaid spioonideks õpetada, kirjutas Washington Post. Venemaa kaitseministeerium on programmi olemasolu eitanud, ehkki ministeerium avaldas kuulutuse, milles otsiti sel eesmärgil delfiine.