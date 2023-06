„2,9 kilo kaalunud turb pani paugu, nagu oleksin tabanud sangpommi!“

Remo ei ole kade ja näitab lanti, millega too koll tuli. See on natuke kuulsat Stormi Subwarti meenutav väike Fladeni vobler, mis tuleb paarkümmend sentimeetrit veepinnast allpool. Huvitav, et see suudab kala tuua ka sügavamates kohtades – meelitab haugi põhjast üles isegi ligi kahemeetrises vees. „See paarieurone lant on siin jõel toiminud nii hästi, et ma ei tahtnud seda tütrele loopimiseks anda – äkki jääb sellest veel ilma?“ tunnistab Remo. „Nüüd leidsin ühe koha, kus neid veel müügil oli ja ostsin kohe üheksa tükki juurde, kolmes eri toonis!“ Ka tol õhtul, kui rekordturb Remo landi otsa hakkas, oli ta püüdmas koos 12-aastase tütrega, kellele spinningupüük tundub hästi sobivat.