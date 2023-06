Karud käivad metsast väljas, sest noored otsivad oma kodu, vanemad partnerit

Küll ujuvad karud päise päeva ajal üle järve, küll kondavad linnatänavail, küll satuvad muidu inimestele nii lähedale, et sotsiaal- ja muu meedia on ottide piltidest pungil. „Karud ongi liikvel, sest noored, äsja iseseisvunud loomad otsivad endale elupaika, vanematel on aga jooksuaeg,“ õpetab terioloog Harri Valdmann. Tõdedes, et karusid on ka muidu praegu Eestis päris palju – hinnanguliselt tuhatkond.