Rekordkala konkurss: Eesti rekordist jäi napilt puudu

TURB NAGU SANGPOMM. Pärast aastatepikkust pausi taas kalapüügile pühendunud loodusfotograaf Remo Savisaar kirjutab meile nõnda: „Suundusin tütrega õhtusele sutsakale, et loobime lanti, ehk on lootust saada haugi ja tütrel ahvenat (tema lemmikkala). Püüdsin vobleriga. Kaks kena haugi sain, kolmandat kolli nägin lähedalt, aga ei teagi, kas haaras mööda või kohkus minust. Seejärel tabasin esimese säina vobleriga (päris suurega) ja viimaks, loojangu ajal, põmaki! Ja sangpomm oli otsas. Arvasin, et haug, aga kui viimaks kala pinda sain, oli hämming suur. 2,9-kilone ja 48 sentimeetrit pikk turb Amme jõest.”