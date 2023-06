Ajalugu | Kalapüügi kirjeldused ja päris püük erinevad nagu öö ja päev

See on õngespordi luule. Öeldu ei ole muidugi mõeldud selleks, et kahtlustada autoreid valetamises või süüdistada neid tegelikkuse vägivaldses moonutamises. Vastupidi – neis lugudes on julgeid üldistusi, revolutsioonilist romantikat ja kalapüügi õilsat paatost. Kuid ... elus on see kõik siiski tihti hoopis teisiti.

Et veenduda minu väite õigsuses, siirdugem seekord õngitsema Kasari jõele. Ettevalmistuste osas on tõsisemaks probleemiks muidugi ussikeste hankimine. Kuna meil õngesöödakauplusi ei ole, tuleb küsimus lahendada enda initsiatiivil. Pead siirduma mõne äärelinnas elava tuttava kapsaaeda, pöörama poole sellest labidaga pahupidi ja hea õnne korral on sul karbis mõnikümmend üsna kehva eksterjööriga vihmaussi.

Ussikeste hankimine on teatavasti sportliku kalapüügi esimene etapp. Poeesiat sellest tegevusest leida on raskevõitu, kuigi mitte võimatu. Mõni parandamatu „lüüritseja„ võib ka sel puhul oma kalapüügipäevikusse kirjutada: „Keskpäevases taevas säras keskpäevane päike, saates keskpäevast palavust kapsaaeda. Vibutasin uljalt labidat, surudes selle rammusasse mulda, kust juba seitsmenda katse järele ilmus nähtvale vingerdav õngesööt ...“ jne.

Ei ole õige väita, nagu laskuksin ma põhjendamatult detailidesse. Õngesööda hankimine kuulub kalapüügi praktikasse olulise tegurina nagu allkiri palgalehele. Üksikasjadesse laskumine oleks see, kui kirjeldaksin, kuidas ma kogutud õngesöödad kord karbiga köögikappi asetasin, kus neist mõned vilkamad leidsid tee vabadusse, mille tagajärjel tekkis mul perenaisega mõningaid lahkarvamusi. Kuid aja ja trükimusta säästmiseks meie sellest paraku pikemalt ei pajata.

Hommikul kobid Virtsu bussile. See on muidugi tulvil sõitjaid, kel eelmüügist hangitud piletid taskus ja seega istekohad kindlustatud. Sõidul osutub sul teine jalg täiesti ülearuseks, sest seista tuleb ühel jalal, kuna mõlemale korraga bussi põrandal enam ruumi ei leidu. Kuid see on ajutine nähe – jõe ääres on ka teine jalg äärmiselt vajalik.