Kala saab püüda ka liivakõrbes

MERI KESET KÕRBE. Sürreaalse väljanägemisega paik. Foto : Vahur Mäe

Esmalt viib tee üle siledate soolatasandike, kuid peatselt seisab ees esimene liivadüüni ületamine. Kõhedusega düüni vaadates tundub, et sellesse pehmesse liiva jääme nüüd küll kinni, kuid neljarattavedu ja pooltühjad rehvid teevad imet ning düünide ületamine sujub valutult. Kõige keerukamaks osutub õige raja leidmine, sest kõrbes on sõidetud palju ja rattajälgi suundub pidevalt igasse ilmakaarde, kuid oluline on hoida õiget rada. Tee valiku muudab keerukaks ka päikeses pimestavalt särav liiv ja see, et pehmes pinnases tuleb kogu aeg korralikku hoogu sees hoida. Mõtlemiseks ei saa seisatuda, siis jääd ilmselt kinni. Seetõttu saame kogeda ka üsna teravaid momente, kui näiteks ühest kohast valesse rattajälge keerates muutub düünide vahel kulgev rada aina pehmemaks ja kitsamaks ning hakkame mööduma autode küljest pudenenud stangede ja põhjakaitsmete tükkidest. Õnneks saame läbi ja iga möödapaneku järel leiame raja üles. Kohaliku lennukamehe etteantud marsruut on palju abiks, muidu võib küll kas ära eksida või lõpuks kusagil kinni istuda.

Pärast adrenaliinirohket sõitu jõuame lõpuks sihtkohta. Selleks on kanali laguunipoolne osa, mis peaks olema väga hea püügikoht. Jõudes rannast seinana üles tõusva düüni tippu, on vaade lummav. Kogu jõena looklev kanal on ääristatud väiksemate ja suuremade liivadüünidega ning türkiissinine vesi pakub kosutavat vaheldust sellele hele- ja tumekollasele maastikule. Kanal on umbes Narva jõe laiune ning selle vastaskaldal paistab juba Saudi Araabia ja meist läänes oleval soolatasandikul suur siselaguun.

Püügikohana tundub paik väga paljulubav, sest vesi läheb kiiresti sügavaks, aeg-ajalt on näha põhjastruktuuri muutvaid madalikke ja märgata võib ka väikeste söödakalade liikumist. Ainsaks tõrvatilgaks on koguni 47 kraadini tõusnud temperatuur. Juba püügivarustuse kokkupanemine on raske, mis siis veel lendõngega vehkimisest rääkida. Õnneks vesi mõnevõrra jahutab ja märgade riietega kannatab püüda küll. Tuleb end lihtsalt pidevalt märjaks teha või siis seista lihtsalt võimalikult sügavas vees. Tõsi, lühikesed püksid ja särk tuleb ära unustada – selle kõrvetava päikese käes saab olla ainult üleni kaetud kehaga.

PÄIKESETÕUS ON VAID KÕRBES NII KAUNIS. Tõusev päike on õhus olevate tolmuosakeste tõttu üks suur punane ketas ja kogu maastik värvub selleks lühikeseks hetkeks säravkuldseks. Foto : Vahur Mäe

OTSIME RÖÖVKALU. Esmane vaimustus kipub mõnetunnise püügi järel lahtuma, sest ainukesteks tabatud kaladeks on meie tuulehaugi sugulased, liiginimetusega needlefish. Meil on need hinnatud kalad, kuid troopikas pigem ebameeldiv kaaspüük. Saan küll mõned tugevamad võtud, kuid kas need on lihtsalt suuremad tuulehaugid või need, kelle pärast sai siia tuldud, seda ei tea. Lootused jäävad hommikule, mis saabub üllatavalt kiiresti. Kuna palavus on veel ka õhtul ränk, viivitame magamaminekuga. Isegi kell 9 õhtul on veel üle kolmekümne kraadi. Lõpuks uinudes arvestan, et magada saab kella kuueni, mil tavapäraselt päike troopikas tõuseb, aga üllatuseks on juba kell 4.30 valge ja päike taevas.

Hommikune püük on veel vaiksem kui õhtune ega paku muud kui ainult silmailu. Päikesetõus kõrbes on üks kauneimaid üldse. Sel hetkel, mil päike on veel punase kettana madalal horisondi kohal, on kogu maastik kuldne ning niiskusest ja soolast tekkiv vine jätab justkui tõusva udu mulje.