SUP-lauaga läbi Emajõe-Suursoo – milline seiklus!

Taas teele asudes üritame alguses loendada merikotkaid, kuid lööme peagi käega – neid on lihtsalt liiga palju Peipsi ääres saaki püüdmas. Emajõe-Suursoos ongi nii, et siin kohtad kotkast sagedamini kui teist inimest. Hakka või uskuma ühe kohaliku kalamehe juttu, kuidas tema näinud kord Peipsi rannas korraga 86 merikotkast (kuidas ta need küll kõik ühe silmapilguga üle luges?!). Kilomeetrite kaupa saadab meid (või on see nüüd vastupidi) üks hõbehaigur ja kalakotkas demonstreerib, kuidas saaki püüab.

Tundub, et SUP-lauaga sõitmise kohta liigub igasuguseid müüte. Millegipärast on juurdunud arvamus, et see on midagi hirmkeerulist ja kindlasti kuulub selle juurde ka vetteplartsatamine. Tegelikult on aerulauaga sõitmine üsna lihtne ja jõukohane isegi lastele. Minu hinnangul on seda lihtsam juhtida kui kanuud, samuti on see vähem tuuleõrn – kanuuga tuulisel järvel võid sa (eriti üksinda) küllalt hätta jääda, SUP-lauaga aga pigem mitte.