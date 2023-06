Jänesepojad hukkuvad liiga agarate abistajate tõttu

Eesti Metsloomaühing hoiatab sotsiaalmeedias, et viimasel ajal on nad pea igapäevaselt saanud teateid jänesepoegadest, kelle ainus häda tundub olevat selles, et nad on inimese meelest liiga nunnud ja ei tohiks olla üksinda. Sellel aastal on inimese ebavajaliku sekkumise tõttu surnud neile teadaolevalt juba üle viie jänesepoja, kes oleks tegelikult saanud ja pidanud koos oma emaga kasvama.