Kuidas säästa matkal oma liigeseid?

Keppe peab kindlasti olema kaks ja need ei tohiks olla nn anti shock süsteemiga. See viimane on üks käimiskepi nurisünnitis, koosnedes vedrusüsteemist, mis peaks kepilööki amortiseerima. Häda on selles, et see amortiseerib ka seda jõudu, mida sa soovid enese edasilükkamiseks kasutada ja mis tähendab, et teed tühja trenni. Lisaks: kui kasutad sellist lödisevat asja mäel julgestuseks, on see ebastabiilne. Ning lõppeks muudab kogu see süsteem kepi lihtsalt raskemaks.