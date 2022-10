Kust hani teab, et hallad on tulemas?

Ka kalad on kõigusoojased, aga nende hulgas on liike, kellele jahedam vesi uimemööda. Lõhe, meriforell, tursk, luts ajavad talvel teisi kalu taga nii et vahurida järel. Külmas vees aktiivsed uimelised on röövkalad. Taim- ja segatoidulistel kaladel poleks jäises järves eriti midagi põske pista – selge see, et jaanuaris on veekogus vähem vetikaid kui juunis; mis omakorda tähendab, et ka vesikirpe ja muid sääraseid tegelasi kihutab ringi väga tagasihoidlikult.