ÕL ARHIIV | Uued loomad kolivad sisse: varsti hakkab Eestis lammutama pesukaru

AGA MULLE? „Tuli juurde ja nurus süüa. Inimesed andsidki, sest ta oli nii nunnu. Tegid just seda, mida teha ei või,“ sõnab foto kommentaariks Hendrik Relve. Rännumees pildistas härdalt hambaalust paluvat pesukaru 2014. aastal Costa Rical. Foto: Hendrik Relve

Lugu ilmus esmakordselt 14. septembril 2019. Lõuna-Eestist saabuvate uudiste valguses paistab, et pesukaru ongi end juba Eesti looduses sisse seadmas.

„Oma kodumaal Ameerikas on pesukaru ammu linnades suureks nuhtluseks. Ta on kohutavalt manipuleerimisvõimeliste varvastega osav ronija. Mööda vihmaveetoru läheb kõrghoone katuselegi, sahvriaknast sisenemisest rääkimata. Suudab avada isegi lukus prügikonteineri ja teeb puhta vuugi,“ räägib Mati Kaal, zooloog ja kauaaegne Tallinna loomaaia direktor.