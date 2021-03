RV käsitöölandid mekivad nii forellile kui ka haugile 

Jõeforellilante oli Rene meisterdanud juba mitu aastat, kui võttis tegemisele esimesed haugilandid.

RV landid on valmistatud balsapuust ja kaetud uretaanlakiga Solmaster Lv1. „Iga lant on eraldi noa ja liivapaberiga välja voolitud,“ ütleb Rene. „Värvin enamuse aerograafiga ning mõned detailid markeriga, laseriga panen logo peale ja keelte lihvimiseks on minifrees. Kui lant on peaaegu valmis, ujutan enne viimast lakikihti kõik landid läbi. Vajadusel painutan esimest aasa.“



„Esimesed lusikad sai landiks painutatud juba väga noorelt,“ meenutab Rene. „Tõsisemalt olen lante valmistanud natuke üle 3 aasta. Jõeforellile tegin esimese landi sellepärast, et landikarbis ei olnud sobivat lanti. Nimelt nägin ükskord jõe ääres, kuidas forell ründas maimukesi. Loopisin erinevad landid läbi, aga ei midagi. Õhtul meisterdasin kodus väikese landikese valmis ja järgmisel päeval läksin tagasi. Kala oli samas kohas ja esimese viskega sain ta kätte.“

NAGU LUTSUPOEG. Forellilant. Foto: Erakogu





RV landid on juba kaugelt äratuntavad oma unikaalse kuju poolest. Eriti hakkab silma sisselõige lõua all. „Landi tegemisel oli eeskujuks lutsu pilt, sealt tuli kuju ja esialgne värvilahendus,“ selgitab Rene. „Ei oska öelda, kui palju mõjutaks landi mängu see, kui seda sisselõiget poleks. Võimalik, et see sukelduks natuke kehvemini.“

FORELLILE MEELDIB. Rene ütleb, et on jõeforelli püüdnud umbes 10 aastat ja et vahepeal on paariaastased pausid ka olnud. „Võib öelda, et lante meeldib nüüd isegi rohkem teha kui kala püüda,“ tunnistab ta. „Kõik kalad, mis püüan, lasen niikuinii tagasi.“



Rene alustas jõeforellile mõeldud lantide 5 cm ja 3-grammiste mudeliga. „Need on ujuvad, agressiivse mänguga ja sukelduvad kuni 1,5 meetri sügavusele,“ selgitab ta. „Neid ma enam eriti ei tee, aga midagi on olemas.“

MAITSEB. Saatuslik ahvatlus. Foto: Erakogu

Põhilised jõeforelli mudelid, mida ta täna valmistab, on 6 cm pikad ja kaaluvad 5 grammi. „Need on samuti ujuvad, keskmise mänguga ja sukelduvad kuni meetri sügavusele,“ iseloomustab landimeister. „Ridva otsaga on väga lihtne nende ujumissügavust reguleerida. Hakkasin neid tegema, sest sooviti natuke suuremaid lante.“