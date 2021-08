MIGRANTIDE SISSETUNG: Toonekurg ja kährik kirjutasid end Eestisse sisse üsna hiljuti, šaakalist rääkimata 

Küllap te tulevikus vihastute, kui käratsev papagoiparv teid pargis täis laseb või kui laps ei julge järve ujuma minna, sest seal elavad kilpkonnad, kellest mõne kohta räägitakse, et ta võib koguni hammustada.

Oodake aga, kuni te koju jõuate. Seal selgub, et lahti unustatud akna kaudu on teie majja tunginud pesukaru, kes on muuhulgas keeranud korgid pealt kõigilt teie hoolega valmistatud käsitöösiidritelt.

Ootamatuid ja segadust tekitavaid külalisi võib meie loomastikus kardetavasti varsti kohata veelgi.

Iseasi, kas see tulevik nüüd kohe nii tumedaks keerab, et kõik vastikud vahejuhtumid ühte päeva kokku kuhjuvad nagu kehvasti väljakukkunud filmis, mida seetõttu koguperekomöödiaks nimetatakse.

Samas pole uute liikide saabumises või sattumises uutele territooriumitele midagi uut ega tingimata ka midagi halba. Seda eriti Eestis, mida võib maaks – kohaks, kus kuiva jalaga käia – nimetada ehk napid 11 000 aastat.