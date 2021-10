Juhtkiri | Vanaisade oskused elavad edasi 

Aga võiks tunda, sest mõnes olukorras ainult need töötavadki. Eks üritas ka linnamees (mina) oma peene mikrojigiga kala saada, aga suure laine ja kiire triiviga polnud sellest Jaagu tutirakendusele vastast. Viimast mängitas tema otse peost, tegelikult polnud tal ritva rohkem vaja kui selleks, et sinna rakendus peale kerida. Kui tuleb suur kala, lased kiiresti näpu vahelt tamiili järgi. Tunnetus on kah esmaklassiline, parem kui ükskõik kui peene süsinikridvaga.

Talvel kasutab Jaak sikutipüügil nn kikusid, mis on tase omaette. Väljagi näevad need kui eksponaadid Eesti Rahva Muuseumi vitriinis. Ega ma teagi, et keegi nendega peale Jaagu enam püüda oskaks. Mis need kikud on ja kuidas nendega püüda, vaata järele meie kaaneloost.