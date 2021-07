Parm ei tseremoonitse: rebib saagi ihust tüki välja ja hakkab august purskuvat verd jooma

Just robustsete lauakommete tõttu on parmuhammustus väga valus. Sääsk suudab endal teinekord kõhu nii täis süüa, et inimene ei pane tähelegi. Parmu lõuna algust on aga võimatu mitte märgata.

Parm ei ime verd, vaid joob seda nahka hammustatud august nagu kausist. Sageli jääb pärast parmu lahkumist haav veritsema – see on lihtsalt nii suur, et verejooksu peatumiseks kulub mõnevõrra aega. Taolisele allikale tõttavad siis jooma teisedki putukad – kes aga juhtuvad parajasti olema magusa vere haistmiskaugusel. Teinekord hakkab kärbseseltskond haava ümber kogunema juba siis, kui parm alles einestab.

Kuplasid ei tekita

Parmu söömistehnika juures on aga ka üks pluss. Kuna parm ei süsti haava saaklooma organismile võõrast keemiat – tuimesteid ega hüübimist takistavaid aineid ehk antikoagulante –, ei teki tema hammustuskohta üldjuhul selliseid kuplasid nagu sääse pistepaika. Et parmu suuhügieen ei pruugi aga olla kõige eeskujulikum, võib kehval juhul suiste küljest miskit sodi haava pudenda ja selle ümbruses paistetuse ja punetuse põhjustada. Üks Eesti kahetiivaliste spetsialist lubas kord parmul käe peal süüa nii kaua, kuni loomal kõht täis. Parm on suur ja sööb kaua. Eksperimendi tagajärjel oli teadlase käsi mitu päeva paistes ja valus. Järeldus: tark ajab parmu enda pealt siiski minema.

Õrnad sääsed eelistavad enamasti lendamiseks jahedamat hommiku- ja õhtuaega. Parm peremehetseb päisel päeval. Selleks on tal mitu ettekäänet.

Parm on sääsega võrreldes suur ja tugev nagu tank, see tähendab, et parm ei pea kõrvetava päikese käes lennates kartma ärakuivamist – paks kest lihtsalt ei lase vedelikul kiiresti aurustuda.

Palava ilmaga lendab parm kõige ökonoomsemalt – päike kütab putuka kuumaks ja ta ei pea kulutama söödud toitu kehatemperatuuri tõstmiseks ja säilitamiseks.